МЧС не подтвердило информацию о пожаре в доме после взрыва газа в Нижнем Новгороде

В СМИ появилась информация о пожаре в доме в Нижнем Новгороде, где взорвался бытовой газ. В пресс-службе МЧС пока это сообщение не подтвердили.

«У нас пока нет такой информации», — сообщил представитель МЧС «360».

По данным источника ТАСС, взрыв бытового газа спровоцировал пожар и частичное обрушение жилого дома. Также по его словам, сейчас проводится эвакуация жильцов.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением», — сказал он.

Взрыв бытового газа произошел в пятницу утром в девятиэтажном доме напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Ударной волной задело припаркованные рядом машины. Причина случившегося неизвестна. Данные о пострадавших пока не поступали.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что из-за происшествия в городе ограничено движение троллейбусов в сторону Мещерского бульвара. Маршруты № 10 и № 25 идут только только до Московского вокзала.