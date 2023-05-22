22 мая 2023, 18:10
МЧС не объявляло экстренную эвакуацию жителей Белгорода
Управление МЧС по Белгородской области опровергло информацию об экстренной эвакуации
Министерство по чрезвычайным ситуациям не начинало экстренную эвакуацию в Белгороде. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Белгородской области в своем Telegram-канале.
В ведомстве опровергли информацию об эвакуации жителей столицы региона и подчеркнули, что МЧС не обзванивает белгородцев и не рассылает им сообщения о перемещении людей.
Реклама
«Эвакуация не объявлялась и не производится», — отметили в региональном управлении.
Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Представитель Кремля отметил, что на место проникновения ДРГ стянули достаточно сил и средств. По словам Пескова, диверсантов начали выдавливать с российской территории.
МЧС РФ
Эвакуации
Реклама
Реклама