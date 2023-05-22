Происшествия 22 мая 2023, 18:10 МЧС не объявляло экстренную эвакуацию жителей Белгорода Управление МЧС по Белгородской области опровергло информацию об экстренной эвакуации РИА «Новости»

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Министерство по чрезвычайным ситуациям не начинало экстренную эвакуацию в Белгороде. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Белгородской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве опровергли информацию об эвакуации жителей столицы региона и подчеркнули, что МЧС не обзванивает белгородцев и не рассылает им сообщения о перемещении людей.

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«Эвакуация не объявлялась и не производится», — отметили в региональном управлении.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Представитель Кремля отметил, что на место проникновения ДРГ стянули достаточно сил и средств. По словам Пескова, диверсантов начали выдавливать с российской территории.