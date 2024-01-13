Происшествия 13 января 2024, 13:21 МЧС не допустило переход огня со склада Wildberries на подстанцию в Петербурге

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Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня при пожаре в складском здании Wildberries в Санкт-Петербурге. Возгорание могло затронуть парковку и электроподстанцию, сообщила пресс-служба министерства.

Информация о пожаре поступила в 07:42, рассказал глава городского управления организации пожаротушения ГУ МЧС Игорь Улубиков. Речь идет о складе готовой продукции размером 320 на 350 метров в Пушкинском районе. Горение происходило в складской и разгрузочно-погрузочной зонах, огонь мог распространиться по всему зданию. В связи с этим пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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Улубиков добавил, что тушение также осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых машин и электроподстанцию, расположенную недалеко от склада. Огонь затронул площадь в 70 тысяч квадратных метров.

«На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет», — сообщил представитель МЧС.

Складские помещения, в которых было возгорание, принадлежат Wildberries. Там работали около двух тысяч человек.