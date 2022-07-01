МЧС назвало причину пожара в административном здании на Большой Серпуховской улице в Москве

Административное здание загорелось на Большой Серпуховской улице в Москве. Людей эвакуировали. Согласно предварительным данным, там загорелись личные вещи на площади пять квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Москве.

Источник в экстренных службах рассказал о возгорании в здании на Большой Серпуховской улице, 14/13с1, в Замоскворечье. Находящихся в нем людей эвакуировали. Информацию подтвердили спасатели.

«Было возгорание личных вещей и мебели в административном здании на площади пяти квадратных метров. Ликвидировано в 09:53. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.