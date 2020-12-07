МЧС назвало причину отравления людей в бассейне Астрахани

Концентрация хлора в астраханском бассейне, где отравились 30 детей и взрослых, превысила норму в десятки раз. Об этом сообщил глава регионального МЧС Алексей Мурзин.

«Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (миллиграмм на литр — прим. ред.)», — доложил руководитель ведомства посетившему место ЧП губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Главу МЧС процитировало РИА «Новости».

Мурзин отметил, что пока помещение проветривают. Потом там надо будет провести дезинфекцию.

Предварительной причиной случившегося является нарушение технологического процесса, который с обеззараживанием воды в бассейне. По предварительным данным, последовательность работы с химикатами была нарушена.

Утром 7 декабря плавающим в бассейне в астраханском спортивном комплексе «Динамо» стало плохо. Госпитализация потребовалась 30 людям. Из них 21 — это ребенок. Шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.