МЧС назвало причину крупного пожара в Челябинской области | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber МЧС назвало причину крупного пожара в Челябинской области

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Сотрудники МЧС рассказали, из-за чего в Челябинской области произошел пожар, в ходе которого сгорели баня и жилой дом. По данным специалистов, возгорание началось из-за непотушенной сигареты, сообщил телеканал «Царьград».

Установлено, что баня сгорела полностью. Огонь успел перекинуться на дом. В результате пожара повредилась крыша, мебель и вещи внутри дома.

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Никто не пострадал. Сотрудники МЧС призвали местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

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