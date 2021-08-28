МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице Ярославля

Причиной пожара в больнице Ярославля, по предварительной версии, стала электротехнические проблемы. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС России.

«Предварительная причина пожара — электротехническая», — говорится в сообщении.

Пожар в городской больнице № 3 возник поздно вечером 27 августа. Поначалу в СМИ появлялись сообщения о якобы трех жертвах. Но позже власти опровергли эти данные. Они уточнили, что скончался один человек — и его смерть предварительно не связана с пожаром. Еще двое пациентов госпиталя были реанимированы.

Сейчас ярославская больница работает в штатном режиме. Нет перебоев с электричеством или подачей кислорода. Известно, что очаг задымления находился на первом этаже здания. Огонь удалось оперативно ликвидировать. На место выезжали сотрудники МЧС, правоохранители и представители властей региона.