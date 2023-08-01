Происшествия 01 августа 2023, 13:30 МЧС назвало площадь пожара в Люберцах МЧС России: площадь пожара в Люберцах достигла 1200 квадратных метров

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Площадь пожара в Люберцах достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Люберцах горят три ангара на площади 1200 квадратных метров», — указали в ведомстве.

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Сотрудники МЧС тушат возгорание. К ликвидации пожара привлекли 70 человек и 21 единицу техники. Источник «360» отметил, что в Люберцы готовят к отправке вертолеты — они помогут в борьбе с огнем.

В пресс-службе МЧС по Московской области «360» сообщили, что в Люберцах загорелась строительная база в Котельническом проезде, 14В. Рядом с эти местом находится гипермаркет «Леруа Мерлен». Официальную причину возгорания ведомство пока не назвало.

По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался в ангаре, в котором находится производство шин. Огонь вспыхнул во время сварочных работ и затем охватил постройку. В небо над местом ЧП поднялся густой дым.

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль выяснение всех причин и обстоятельств возгорания.