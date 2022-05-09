МЧС назвало число жертв лесных пожаров в Красноярском крае

Число погибших в результате лесных пожаров в Красноярском крае выросло до семи человек, сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Роман Ветчинников. Ранее было известно о пяти погибших местных жителях.

По данным Ветчинникова, 7 мая в регионе произошло 273 пожара, огонь уничтожил 518 жилых домов и 309 строений.

«Погибли семь человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести», — сказал он.

В настоящее время пожарная обстановка стабилизировалась, порывы ветра, которые мешали борьбе с огнем, ослабли. Сегодня днем скорость ветра дойдет до восьми метров в секунду, вечером она должна снизиться до пяти метров в секунду.

Возгорания уже ликвидировали в 16 населенных пунктах края. Работы все еще идут в Уяре и поселке Лакино. В общей сложности с лесными пожарами на территории региона боролись более двух тысяч человек. Было задействовано более 540 единиц техники.