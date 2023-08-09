Происшествия 09 августа 2023, 12:12 МЧС назвало число госпитализированных после взрыва в Сергиевом Посаде МЧС: 25 человек обратились за помощью, 2 госпитализировали после взрыва в Сергиевом Посаде Соцсети

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После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 25 человек обратились за медпомощью, двоих из них госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», — указали в ведомстве.

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МЧС также сообщило, что пожарные ликвидируют последствия взрыва в Сергиевом Посаде. Огнеборцы тушат очаги пожара на площади 50 квадратных метров. В ведомстве добавили, что спасатели работают в пострадавшем ангаре с пиротехникой.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел утром 9 августа. Очевидцы показали последствия ЧП. В некоторых домах выбило стекла.

На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что заработала горячая линия, на которую могут обращаться жители.