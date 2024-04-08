Происшествия 08 апреля 2024, 00:00 МЧС назвало число эвакуированных из зоны подтопления в Самарской области МЧС: из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали 816 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России по региону.

Среди эвакуированных 159 детей.

Реклама

«В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», — добавили в ведомстве.

В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. На 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация сложилась в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них — дети.

Ранее в Минздраве Оренбургской области призвали жителей Орска сделать вакцинацию от гепатита А. Пациентов отправят в профильные учреждения Оренбурга и Новотроицка. Стационары находятся по адресам улица Станиславского, дом 50 и улица Новосибирская, 117.

Восемь медицинских учреждений оказались подтоплены в Орске. Как отметил помощник Минздрава РФ Алексей Кузнецов, около 132 пациентов перевели в другие объекты здравоохранения.