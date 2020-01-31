МЧС назвало площадь обрушения крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге
«По адресу: проспект Юрия Гагарина, 8, — произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров», — сообщили РИА «Новости» в МЧС Санкт-Петербурга.
В разборе завалов задействованы 68 представителей МЧС и 18 единиц техники.
Обрушение крыши и части здания произошло во время демонтажа СКК. Перед этим один из рабочих нарушил технику безопасности, вылез из люльки и без страховочного троса начал отсоединять крепления. При срезке очередного крыша сложилась, утянув со собой рабочего. Это момент попал на видео.
Как стало известно «Фонтанке», пропавшим рабочим является 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров.
На месте старого СКК должен появиться многофункциональный спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной «Петербургский» вместимостью не менее 20 тысяч человек.