МЧС назвало площадь обрушения крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

Площадь обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» составила 25-28 тысяч квадратных метров. Одного рабочего пока так и не нашли, он находился на крыше в момент обрушения.

«По адресу: проспект Юрия Гагарина, 8, — произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч квадратных метров», — сообщили РИА «Новости» в МЧС Санкт-Петербурга.

В разборе завалов задействованы 68 представителей МЧС и 18 единиц техники.

Обрушение крыши и части здания произошло во время демонтажа СКК. Перед этим один из рабочих нарушил технику безопасности, вылез из люльки и без страховочного троса начал отсоединять крепления. При срезке очередного крыша сложилась, утянув со собой рабочего. Это момент попал на видео.

Как стало известно «Фонтанке», пропавшим рабочим является 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров.

На месте старого СКК должен появиться многофункциональный спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной «Петербургский» вместимостью не менее 20 тысяч человек.