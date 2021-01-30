МЧС наращивает силы на тушении топливозаправщика в Москве

На месте пожара работают 160 спасателей, задействовано 49 единиц техники. В столичном главке МЧС сообщили, что наращивают силы для ликвидации возгорания. Пожару присвоили третий номер по сложности тушения.

В ведомстве ранее сообщили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Огонь с заправщика перекинулся на одноэтажную постройку, вблизи находятся порядка 40 газовых баллонов с пропаном. Никто не пострадал.

Примерно в 200 метрах от места пожара расположен жилой дом. Проводится оценка на предмет превышения допустимого содержания вредных веществ в воздухе.

Сообщение о пожаре на территории промзоны поступило МЧС около 12 часов. Спасателям примерно за час удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров.

Очевидцы ранее сообщили «360», как спасатели работают на месте пожара. В тушении задействовали вертолет МЧС.