МЧС Москвы опровергло информацию об обрушении стены после взрыва на юге столицы

МЧС по Москве опровергло информацию о взрыве и обрушении стены на юге столицы, которая ранее появилась в СМИ. В ведомстве сообщили «360», что вызов на адрес был по поводу бытового конфликта, возгорания и задымления не было.

Во вторник вечером СМИ написали о взрыве на улице Лебедянская, дом 24, в результате которого обрушилась стена. Источник сообщал, что пожар возник из-за брошенного на электрическую плиту неизвестного предмета.

В МЧС опровергли данную информацию. В МВД по Москве также не подтвердили случай возгорания и обрушения стены.