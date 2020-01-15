МЧС: людей нет под завалами после взрыва газа в Уфе

Жилой дом частично обрушился в Уфе после хлопка газа. В пресс-службе башкирского ГУ МЧС «360» заявили, что людей под завалами не осталось.

В ведомстве опровергли сведения о находящихся под обломками пострадавшими. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

«Под завалами людей нет», — сказал «360» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

Сейчас поисковые работы уже завершены. Специалисты обследуют здание. В пресс-службе добавили, что в чрезвычайном фонде Уфы на проспекте Октября организован пункт временного размещения граждан. В нем могут находиться до 50 человек.

Газ в двухэтажном жилом доме взорвался рано утром 15 января. Пострадали трое, около 30 человек эвакуировали. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок. Потом в доме обрушился потолок.