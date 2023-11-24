24 ноября 2023, 14:07
МЧС: экстренное предупреждение из-за снегопада объявили в Сахалинской области
В Сахалинской области объявили экстренное предупреждение, причиной которого стали снегопад и ветер. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону, ссылаясь на данные местного Росгидромета.
Спасатели передали рекомендации по реагированию в администрации Ногликского и Охинского районов. Также специалисты подготовили силы и средства, направленные на ликвидацию возможных последствий непогоды, добавили «Известия».
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Жителям Сахалинской области посоветовали не покидать населенные пункты и отложить дальние поездки.
МЧС РФ
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