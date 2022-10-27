МЧС ДНР показало полыхающие цистерны с топливом в Шахтерском районе | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 00:25 МЧС ДНР показало полыхающие цистерны с топливом в Шахтерском районе

Читать 360tv в

Пожарные продолжают тушить загоревшиеся цистерны с топливом в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Их работу заснял на видео и показали в Telegram-канале МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе», — сообщила пресс-служба ведомства.

Реклама

Цистерны загорелись вечером в среду, 26 октября, в результате обстрела со стороны украинских войск. Как уточняли в МЧС, всего огонь охватил 12 цистерн с топливом, а также крышу железнодорожной станции. После получения информации о возгорании пожарные расчеты сразу же прибыли на место. Сейчас огонь тушат с помощью 10 пожарных автоцистерн. В ближайшее время прибудет пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска.

Реклама

Мэр Шахтерска Александр Шатов заявлял, что ВСУ ударили по территории, где проходит железная дорога. Он отмечал, что в результате атаки загорелись цистерны с топливом. Все подробности и обстоятельства пожара глава города пообещал уточнить. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.