Происшествия 22 ноября 2023, 11:56 МЧС Башкирии: красные лужи на улицах Уфы появились по вине местного предприятия

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В ГУ МЧС Башкирии объяснили, что красные лужи, которые могли видеть жители Уфы, появились на улицах по вине местного предприятия. По сообщению ведомства, вещество не имеет запаха и является безвредным, написала «Свободная пресса».

Видео с красными лужами с микрорайона «Черниковка» начало активно распространяться в соцсетях. Местных жителей успокоили, сообщив, что произошло «растекание красителя». Сотрудники местного предприятия во время разгрузки красителя просыпали его на открытой площадке.