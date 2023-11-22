22 ноября 2023, 11:56
МЧС Башкирии: красные лужи на улицах Уфы появились по вине местного предприятия
В ГУ МЧС Башкирии объяснили, что красные лужи, которые могли видеть жители Уфы, появились на улицах по вине местного предприятия. По сообщению ведомства, вещество не имеет запаха и является безвредным, написала «Свободная пресса».
Видео с красными лужами с микрорайона «Черниковка» начало активно распространяться в соцсетях. Местных жителей успокоили, сообщив, что произошло «растекание красителя». Сотрудники местного предприятия во время разгрузки красителя просыпали его на открытой площадке.
Башкирия
МЧС РФ
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