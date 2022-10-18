Мурашко назвал число погибших и пострадавших при пожаре из-за падения самолета в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 02:33 Мурашко назвал число погибших и пострадавших при пожаре из-за падения самолета в Ейске Глава Минздрава Мурашко: при падении Су-24 в Ейске пострадали 19 человек, 3 погибли «360»

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При пожаре, который начался после крушения самолета Су-24 в Ейске, пострадали 19 человек, еще трое погибли. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Трое погибших: двое погибших на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами», — отметил он.

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Сейчас в больнице находятся 11 человек. Среди пострадавших — две беременные женщины. Санитарная авиация доставила четверых человек с тяжелыми ожогами из Ейска в Краснодарскую областную больницу.

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Глава МЧС Александр Куренков назвал профессиональной работу спасателей, они справились с огнем за три часа. Сейчас сотрудникам МЧС осталось разобрать завалы разрушенного дома по улице Коммунистической в двух местах.

По данным региональных властей, в результате падения Су-34 пострадали 72 квартиры. Специальная комиссия должна оценить нанесенный ущерб. Всем пострадавшим окажут психологическую и финансовую помощь. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, за их работой следят министры Мурашко и Куренков.