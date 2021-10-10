МЧС: 15 человек погибли при крушении самолета в Татарстане

Число жертв жесткой посадки самолета L-410 в Татарстане увеличилось до 15 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

До этого МЧС сообщало, что из самолета извлечены шесть тел. Известно, что семь человек выжили при крушении. Всего на борту находились 23 человека: два члена экипажа и 21 парашютист. По неподтвержденной информации, пилоты L-410 погибли.

По некоторым данным, произошел отказ техники. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал «360», что, опираясь на рассказы очевидцев, можно сказать, что крушение самолета произошло из-за ошибки экипажа. Воздушное судно могло войти в режим, когда самолетом невозможно управлять. Чтобы такого больше не происходило, эксперт посоветовал улучшить подготовку пилотов.

В воскресенье утром стало известно, что легкий двухмоторный самолет L-410 с парашютистами аэроклуба Мензелинска пропал с радаров и перестал выходить на связь. Впоследствии стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в том же районе. МЧС обнародовало фотографию с упавшим самолетом. На нем видно, что L-410 при крушении разорвало пополам.