Мчавшийся «за святой водой» водитель насмерть сбил ребенка в Нижневартовске

Мчавшийся «за святой водой» водитель Toyota RAV4 насмерть сбил девятилетнего ребенка в Нижневартовске. Момент происшествия попал на видеорегистратор, ролик опубликовал Telegram-канал «Сейчас. Нижневартовск».

В Сети появились кадры аварии. На них видно, как водитель приближается по правой полосе к пешеходному переходу, в то время как светофор для него мигает зеленым. После резко загорается желтый сигнал и на дорогу выбегает мальчик. Водитель не успел вовремя затормозить, ребенок попал под колеса.

Телеканал НТВ написал, что ребенка успели довезти до больницы еще живым, но по приезде мальчик скончался. ДТП произошло вечером 19 января на улице Ханты-Мансийская.

Рассказывая подробности случившегося полицейским, водитель упомянул, что ехал за святой водой. Против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности.

По данным медиа «Нижневартовск. Сейчас», погибший мальчик был из неполной семьи и воспитывался в интернате, а в день аварии бежал на встречу с отцом.