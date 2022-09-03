Происшествия 03 сентября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Мчащаяся вдоль дороги фура с горящими тюками сена попала на видео Ехавшую с горящими тюками сена фуру в Воронежской области сняли на видео

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Водитель на фуре Volvo не заметил горящих в прицепе тюков сена и некоторое время ехал вдоль дороги. Видео «огненной поездки» появилось в группе «Настоящий Воронеж» во «ВКонтакте».

Все произошло на дороге неподалеку от города Лиски Воронежской области. На видео, которое снял проезжавший по дороге водитель, фура съехала с трассы и неслась по полю. Ее прицеп объял огонь.

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В Сети отмечали, что сначала водитель фуры не заметил пламя. Увидев полыхающий прицеп, он позвонил в экстренные службы. О пострадавших сообщений не поступало, а все тюки сена огонь уничтожил. Что стало причиной пожара в прицепе, не уточняется.

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В мае машина загорелась во Владимирской области. Автомобиль тушили шестеро пожарных и использованием двух единиц спецтехники. Несмотря на старания спасателей, авто сгорело полностью.

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