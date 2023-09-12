Происшествия 12 сентября 2023, 15:37 Мазут загорелся на 300 «квадратах» в промзоне Салавата МЧС Башкирии показало фото с места крупного пожара в Салавате Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крупный пожар вспыхнул днем 12 сентября в промышленной зоне города Салават. О ЧП сообщили в Telegram-канале МЧС Башкирии.

По данным ведомства, произошло возгорание мазута в яме. Огонь охватил 300 квадратных метров. Распространения пламени удалось не допустить.

Расположенные рядом цистерны были пустые, уточнили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

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По последним данным, специалисты смогли ликвидировать открытое горение. Все обстоятельства и причины пожара установят позже.

На кадрах с места ЧП видно, что территория, где произошел пожар, оказалась сильно задымлена. Над промзоной поднимались огромные клубы черного дыма.