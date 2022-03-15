Mazda сбила ребенка на пешеходном переходе в Тюмени

ДТП произошло в Тюмени. Пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ребенок переходил дорогу в отцом. По словам последнего, сын неожиданно рванул вперед и ударился о проезжавший автомобиль.

У мальчика диагностировали ушибы, госпитализация ему не потребовалась.