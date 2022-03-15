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    15 марта 2022, 14:48

    Mazda сбила ребенка на пешеходном переходе в Тюмени

    Дарья Морозова

    ДТП произошло в Тюмени. Пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

    «Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе», — рассказали в ведомстве.

    Уточняется, что ребенок переходил дорогу в отцом. По словам последнего, сын неожиданно рванул вперед и ударился о проезжавший автомобиль.

    У мальчика диагностировали ушибы, госпитализация ему не потребовалась.