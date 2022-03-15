15 марта 2022, 14:48
Mazda сбила ребенка на пешеходном переходе в Тюмени
ДТП произошло в Тюмени. Пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
«Шестилетний мальчик сбит сегодня автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что ребенок переходил дорогу в отцом. По словам последнего, сын неожиданно рванул вперед и ударился о проезжавший автомобиль.
У мальчика диагностировали ушибы, госпитализация ему не потребовалась.