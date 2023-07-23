Эксклюзив 23 июля 2023, 18:07 Mazda протаранила столб на Ленинском проспекте в Москве. Есть погибший Источник «360»: в ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек РИА «Новости»

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Автомобиль Mazda врезался в столб на Ленинском проспекте, нарушив движение в сторону центра. Находившийся в нем человек погиб, сообщил «360» источник.

Авария произошла около 17:00 23 июля. Погибшего зажало в иномарке. Его до сих пор не могут достать.

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На месте ДТП работают городские службы и скорая помощь.

Из-за аварии четыре полосы Ленинского проспекта из шести у съезда на проспект Вернадского в сторону центра столицы перекрыли.

По данным столичного дептранса, Mazda влетела в столб в районе дома 123.