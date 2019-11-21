Mazda и ВАЗ-2114 столкнулись на заправке в Башкирии
В Уфе зафиксировано ДТП с участием иномарки Mazda CX-5 и легковушки ВАЗ-2114, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне вечером на заправке около одного из домов на улице Авроры. Столкновение произошло, когда Mazda CX-5 выезжала с прилегающей территории АЗС. Травмы получил 21-летний водитель отечественного авто, а также его 23-летняя пассажирка. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.