Mazda и ВАЗ-2114 столкнулись на заправке в Башкирии

По данным издания, авария произошла накануне вечером на заправке около одного из домов на улице Авроры. Столкновение произошло, когда Mazda CX-5 выезжала с прилегающей территории АЗС. Травмы получил 21-летний водитель отечественного авто, а также его 23-летняя пассажирка. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.