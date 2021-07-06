Mazda и Lada Granta столкнулись в Ульяновской области. Погиб один человек

В Ульяновской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал». По предварительной информации, иномарка Mazda выехала на встречку и вписалась в легковушку Lada Granta. В результате столкновения пострадали оба водителя, а также два пассажира отечественного авто. Один из них умер от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.