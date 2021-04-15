Mazda CX-5 и патрульная машина ДПС столкнулись на трамвайных путях в Ростове-на-Дону

Накануне в Ростове-на-Дону на улице Закруткина произошло ДТП. Внедорожник Mazda CX-5 не уступил дорогу патрульному автомобилю ДПС при повороте. Из-за столкновения машина ДПС врезалась в рекламный щит. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сведения регионального УГИБДД.

В результате аварии ни водитель и пассажиры машины ДПС, ни водитель иномарки 1969 года рождения не пострадали.

Как отметили очевидцы произошедшего, на место оперативно прибыла скорая помощь и спасатели. Так как машины столкнулись на трамвайных рельсах, движение трамваев на этом участке маршрута было временно приостановлено.