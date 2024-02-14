14 февраля 2024, 18:03
МАЗ снес четырех человек на пешеходном переходе в Тольятти
Грузовик МАЗ сбил четырех человек на пешеходном переходе в Тольятти
Водитель грузовика МАЗ сбил четверых пешеходов в Тольятти. ДТП произошло на улице Борковская, когда люди переходили дорогу на зеленый свет, сообщили в пресс-службе МВД Самарской области.
По информации ведомства, дорожная авария произошла около 15:00 в районе дома № 58. Четырех пострадавших пешеходов доставили в больницу.
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Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место ДТП, чтобы обеспечить проезд транспорта, и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося и опросу очевидцев происшествия.
Ранее стало известно о другом крупном ДТП в Омской области. Там при столкновении иномарки и «Газели» пострадал замминистра труда и соцразвития региона Сергей Добрых, сообщил источник «360».
В региональном Минздраве заявили, что не имеют права раскрывать информацию о состоянии пострадавших, сославшись на врачебную тайну.
ДТП
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