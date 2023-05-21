21 мая 2023, 14:30
Матрас загорелся в подвале больницы РАН в Москве — СМИ
РЕН ТВ: матрас загорелся в подвале Центральной клинической больницы РАН в Москве
В подвале столичной Центральной клинической больницы РАН загорелся матрас, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В подвале здания Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве возникло задымление. По данным МЧС, в цокольном помещении тлел матрас.
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Сотрудники медучреждения потушили возгорание своими силами еще до приезда пожарного расчета. В результате произошедшего никто не пострадал, эвакуировать людей не потребовалось. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины пожара, площадь которого составила два квадратных метра.
Ранее женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире на улице Сергия Радонежского в Москве. Вызов в экстренные службы поступил около полуночи.
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