Matiz на скорости влетел в столб на юге Москвы. Видео

На юге столицы в районе станции метро «Нагатинская» автомобиль Daewoo Matiz врезался в столб. По данным корреспондента «360», в результате один человек погиб, двое получили травмы.

Инцидент произошел в районе дома № 3, строение 9, по Нагорному проезду. К месту ДТП выезжало несколько машин скорой помощи, полиция и спасатели МЧС.

Корреспондент сообщил, что в аварии погиб пассажир Daewoo Matiz. Сама машина впечаталась в столб около пешеходного перехода.

По неподтвержденным данным, водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением.

Ранее стало известно о том, что хирурги из Красноярска восстановили лицо женщине, пострадавшей в серьезной аварии. По словам врачей, у пострадавшей при поступлении в больницу «челюсть и язык лежали на груди». А кожа на лице была разорвана, так что непонятно было, мужчина это или женщина.