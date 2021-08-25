Матери-одиночке с ребенком-инвалидом отключили свет за долги в Екатеринбурге

Мать-одиночку, у которой на попечении находятся две дочери, одна из которых инвалид, лишили света в Екатеринбурге. Электричество им отключила Орджоникидзевская управляющая жилищная компания. Об этом сообщило URA.ru.

Долг семьи за коммунальные услуги составляет около миллиона рублей. Чтобы выживать, семья обращается за помощью к соседям.

«Телефоны заряжаем у соседей, вечером включаем фонарик или зажигаем свечу. Такая ситуация длится уже пять лет, мы иногда самовольно подключаемся к сетям, но отрубают снова. Младшей дочери 14 лет, скоро в школу. Как уроки учить без света — ума не приложу», — рассказала Татьяна Королева.

Женщина оказалась в очень сложной жизненной ситуации. Муж ушел от нее, а старшая дочь не так давно попала в ДТП и осталась инвалидом. Для реабилитации ей приходится по нескольку месяцев проходить лечение. Сама же Татьяна сломала ногу и временно не может работать. Выживать семье приходится на пособия, передали «Дни.ру».

Как сообщили в управляющей компании, женщина перестала платить за свет в 2017-м году. Сейчас долг составляет порядка 600 тысяч рублей, плюс 400 тысяч — пени.