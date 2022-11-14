14 ноября 2022, 00:44
Матч турецкой премьер-лиги по футболу в Стамбуле перенесли после взрыва
Матч «Бешикташ» — «Антальяспор» отменили из-за взрыва в центре Стамбула
Встречу команд в рамках чемпионата Турции по футболу было решено перенести на другую дату. Такие меры приняли из-за взрыва на улице Истикляль, сообщил ТАСС.
Пришедшие на матч болельщики покинули стадион, не дождавшись игры между местным «Бешикташем» и «Антальяспором». В федерации футбола Турции подтвердили, что встреча переносится.
Реклама
Игра должна была состояться в 20:00 на стадионе «Водафон парк», который расположен недалеко от района, где случилось ЧП. Взрыв произошел туристической улице Истикляль, в результате погибли шесть человек, более 80 получили травмы. Одной из основных версий правоохранители назвали теракт.
Реклама
Взрывное устройство в Стамбуле активизировала женщина. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, Состояние двух раненых медики оценивают, как тяжелое.
Правоохранители изъяли записи со всех видеокамер, чтобы выяснять, где преступник оставил начиненную взрывчаткой сумку. Турецкие власти назвали произошедшее терактом.
Турция
Взрывы
Футбол
Реклама
Реклама