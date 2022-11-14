Происшествия 14 ноября 2022, 00:44 Матч турецкой премьер-лиги по футболу в Стамбуле перенесли после взрыва Матч «Бешикташ» — «Антальяспор» отменили из-за взрыва в центре Стамбула freepik

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Встречу команд в рамках чемпионата Турции по футболу было решено перенести на другую дату. Такие меры приняли из-за взрыва на улице Истикляль, сообщил ТАСС.

Пришедшие на матч болельщики покинули стадион, не дождавшись игры между местным «Бешикташем» и «Антальяспором». В федерации футбола Турции подтвердили, что встреча переносится.

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Игра должна была состояться в 20:00 на стадионе «Водафон парк», который расположен недалеко от района, где случилось ЧП. Взрыв произошел туристической улице Истикляль, в результате погибли шесть человек, более 80 получили травмы. Одной из основных версий правоохранители назвали теракт.

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Взрывное устройство в Стамбуле активизировала женщина. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, Состояние двух раненых медики оценивают, как тяжелое.

Правоохранители изъяли записи со всех видеокамер, чтобы выяснять, где преступник оставил начиненную взрывчаткой сумку. Турецкие власти назвали произошедшее терактом.