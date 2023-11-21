Происшествия 21 ноября 2023, 13:00 Матч чемпионата Адыгеи по футболу завершился дракой на стадионе

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Массовая драка произошла после матча чемпионата Адыгеи по футболу, где встретились клубы «Урожай» и «Кавказ». Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Игра завершилась со счетом 2:2. После объявления результатов один из болельщиков оскорбил спортсмена из команды соперника.

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В результате завязалась потасовка фанатов с футболистами. Конфликт урегулировали сотрудники полиции, добавил «Царьград».