Мать заступилась за сына и избила другого ребенка в Екатеринбурге. Полиция начала проверку

Необычная потасовка произошла в Екатеринбурге. Мама одного из ребят, которые подрались на детской площадке — Наталья, — увидев драку и жестко разняла парней. Мать другого мальчика Марина рассказала «360», что женщина пинала и толкала ее сына, а также ударила его по голове. Сама же Наталья утверждает, что только схватила обидчика сына за капюшон и хотела, чтобы он отвел ее к своим родителям для разговора. Теперь в происшествии будет разбираться полиция. В распоряжении «360» оказалось видео конфликта женщины и ребенка.

«Стала хватать и толкать»

По словам матери одного из детей, ее сын подрался с другим мальчиком. И когда драка уже закончилась, мама второго ребенка ринулась защищать своего сына.

Один был мой ребенок, второй ребенок женщины, которая подумала, что ее ребенок не справится, видимо, что его бьют. Она решила напасть на моего ребенка, тем самым заступаясь за своего Марина

Марина отметила, что эта женщина, видимо, гуляла на детской площадке со вторым своим ребенком, и, увидев драку между ребятами, стала подзывать мальчика. Марина также отметила, что в прошлом году произошел подобный случай с участием этой же женщины и уже другого ребенка, ее сын знал об этом и не стал подходить.

Она стала его хватать, швырять, толкать, удерживать, и бить по голове, повсюду пинать Марина

Мальчику 13 лет, но он крепкий парень, отметила Марина. После конфликта у него травма на щеке и шея исцарапана. Марина написала заявление в полицию, с мальчика сняли побои. Полиция проводит проверку.

Сам парень чувствует себя «вполне нормально», но он переживает и грустит. Он интересуется, «накажут ли как-то эту женщину». Сын Марины, по ее словам, сам позвонил ей и сказал, что на него «наезжает» женщина. Марина не смогла выйти на улицу, поскольку была дома с маленьким ребенком.

«Схватила за капюшон»

У заступившейся за своего сына женщины — Натальи — версия произошедшего немного разнится со словами Марины.

Наталья отметила, что первым конфликт начал именно сын Марины. Он с друзьями избили ее сына и его товарища, а сама Наталья разнимала потасовку.

Я физическую силу не применяла. Я его догнала, схватила за капюшон, чтобы отвести к родителям, он отказывался Наталья

Женщина рассказала, что позже подошли другие взрослые и конфликт иссяк, а его участники «разошлись на нормальной ноте». При этом Наталья отметила, что мальчик сам ударил ее в живот четыре раза.

Это уже не первый раз, когда они просто даже до малышей во дворе уже насильно домогаются. К мальчику к этому я раньше прекрасно относилась, просто ребенок ведомый Наталья

Подростка Наталья знала и раньше, поскольку часто видела его во дворе. Она вспомнила случай, когда этот мальчик нашел и вернул потерянный ее сыном крестик. Тогда женщина отблагодарила его, купив в магазине сок и мороженое.

Также женщина рассказала о сделанных скриншотах оскорбительных фраз, которые были со стороны этого мальчика. Сейчас, по ее словам, ребенок хвастается во дворе, что ударил ее.

Все детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям. Заявление уже написано. Полиция начала проверку.