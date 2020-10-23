Мать заставила детей бежать за машиной на трассе в Подмосковье из-за плохого поведения

Одинцовская прокуратура проверит действия женщины, которая оставила двух маленьких детей на заправке дороги и уехала. Так она якобы хотела провести воспитательную работу.

«На Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси — он обнаружил на дороге двух несовершеннолетних мальчиков в возрасте шести и семи лет, которых посадил в автомобиль и передал госавтоинспекторам», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Местная жительница решила таким способом наказать детей за плохое поведение. Она высадила их и уехала, а мальчики бежали за машиной, пока их не подобрал таксист. Детей доставили в ближайшее отделение МВД. Туда же позднее позвонила мать, которая сообщила о похищении ее сыновей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Женщину отпустили под подписку о невыезде. Расследованием также займется Одинцовская прокуратура, которая выяснит все обстоятельства произошедшего и оценит действия ответственных лиц.

Ранее жительница Челябинска, которая заявила о похищении семимесячного сына, призналась, что сама выбросила его в реку. Все обстоятельства проверяет Следственный комитет, возбуждено дело по статье «Убийство».