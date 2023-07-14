Происшествия 14 июля 2023, 13:27 Мать заподозрили в убийстве 10-месячной дочери в Ярославле

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В Ярославле в отношении 35-летней женщины возбудили уголовное дело, ее подозревают в том, что она утопила в реке свою 10-месячную дочь. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на в пресс-службу СКР региона.

Женщина гуляла со своим старшим семилетним сыном и дочерью у Толбухинского моста. Дома их ждали ее муж и средний мальчик, которому три года. Мать оставила старшего сына на берегу, а сама с малышкой пошла к воде. Так как она очень долго не возвращалась, ребенок побежал за папой. Мужчина пришел на берег и сам вызвал полицию. Подозреваемую задержали, ее мотивы выясняют.

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