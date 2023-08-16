Происшествия 16 августа 2023, 18:28 Мать вышедшей на карниз девятого этажа девочки из Каспийска была в ночном клубе СК: мать едва не выпавшей с 9-го этажа девочки из Каспийска была в ночном клубе

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Мать четырехлетней девочки, которая едва не выпала из окна девятого этажа в Каспийске, была в этот момент в ночном клубе. Против женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 14 августа примерно в 02:30 (по московскому времени) 26-летняя женщина уложила дочь спать. Она оставила ребенка в квартире и уехала с сестрой в ночной клуб Махачкалы.

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«Примерно в пять часов малолетняя, проснувшись и не обнаружив мать в доме, <…> не осознавая опасности, забралась на открытое окно квартиры», — уточнили в ведомстве.

Девочка вышла на карниз девятого этажа и пробыла там примерно час, уточнили в пресс-службе.

Против 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК РФ).

Рано утром 14 августа городская администрация Каспийска сообщила о ЧП с девочкой на внешнем подоконнике многоквартирного дома. Ребенок сидел на кондиционере. В региональном главке МВД уточнили, что на малолетнюю обратили внимание туристы, услышав ее крики.

На место незамедлительно направили ближайшие патрули ППС и СОГ. Оказалось, что в квартире находился еще один ребенок, который и открыл дверь спасателям.