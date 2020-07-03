Мать выбросила четырехлетнюю девочку из окна первого этажа в Архангельске

Жительница Архангельска выбросила из окна свою малолетнюю дочь, сообщили в местной группе во «ВКонтакте». Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в доме № 16 по улице Адмирала Кузнецова, 16, рассказали в паблике «Жесть по-Архангельски«. Там же разместили фотографию с реанимобилем около остановки. На руках одного из медиков находится девочка.

Источник фото: «ВКонтакте»

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили РИА «Новости», что инцидент произошел в пятницу 3 июля. В полицию поступило сообщение о том, что женщина 34 лет выбросила из окна свою четырехлетнюю дочь.

«Квартира располагается на первом этаже многоквартирного дома. Девочка получила ушибы мягких тканей лица, была госпитализирована», — добавили в пресс-службе.

Ранее мать ребенка в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Выясняется, была ли она пьяна в момент происшествия.