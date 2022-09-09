Мать во сне задавила грудную дочь в Петербурге | 360°

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Мать во сне задавила грудную дочь в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 34-летний мужчина обратился в полицию, рассказав, что его 28-летняя жена во сне придавила грудного ребенка. Об этом написал «Петроград».

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, в Пушкинском районе города. На место происшествия выехали полицейские и скорая помощь и обнаружили труп двухмесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти.

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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп ребенка был направлен в морг для установления причины смерти.

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