Мать вместе с двумя детьми выпала из окна московской квартиры

Женщина и двое детей выпали с девятого этажа жилого дома в Москве. На месте работает Следственный комитет.

В 08:49 полиция получила сообщение на номер «02» о падении с высоты. По данным «360», речь идет о женщине и двоих детях.

РЕН ТВ написал, что трагедия произошла на севере столице, на улице Чичерина. Уточняется, что одному ребенку три года, а второму — один. По не подтвержденной пока информации, один из них подает признаки жизни. Женщина с другим ребенком погибли.