Мать в Петербурге хотела выбросить дочь из окна, чтобы «сделать ангелом»

ЧП произошло на Караваевской улице в доме № 41. В полицию сообщили, что женщина выкидывает из окна вещи и держит на руках ребенка. Полицейские и спасатели прибыли по адресу и растянули батут.

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«Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы „сделать ангелом“. Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка», — приводит агентство текст сообщения регионального главка МВД.

В квартире помимо девочки, которая чуть не погибла, был ее 12-летний брат. Дети сейчас находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Женщину передали медикам.