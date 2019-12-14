  • Мать в Петербурге хотела выбросить дочь из окна, чтобы «сделать ангелом»

    14 декабря 2019, 15:30

    Андрей Иванов

    Женщина хотела выбросить свою двухлетнюю дочь из окна пятого этажа в Санкт-Петербурге, чтобы «сделать ангелом». Полицейским удалось спасти ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
    Мать в Петербурге хотела выбросить дочь из окна, чтобы «сделать ангелом»

    ЧП произошло на Караваевской улице в доме № 41. В полицию сообщили, что женщина выкидывает из окна вещи и держит на руках ребенка. Полицейские и спасатели прибыли по адресу и растянули батут.

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    «Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы „сделать ангелом“. Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка», — приводит агентство текст сообщения регионального главка МВД.

    В квартире помимо девочки, которая чуть не погибла, был ее 12-летний брат. Дети сейчас находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Женщину передали медикам.