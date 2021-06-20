Мать в Красноярске заставила мальчика извиниться перед ее сыном на коленях. Видео

В Красноярске женщина придушила мальчика и поставила его на колени, заставив просить прощения у ее ребенка, которого он якобы обидел. В краевом СК сообщили, что начали проверку по факту появления видео в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, как женщина в Красноярске силой заставляет несовершеннолетнего встать на колени и извиняться перед ее пятилетним сыном.

«Вставай на колени и извиняйся. За что ты извиняешься? Камнями кидал? Песком осыпал, цементом каким-то? У меня ребенок пришел весь белый. Говори, не буду я уходить никуда. Снимайте все», — сказала женщина.

Мальчик, стоя на коленях, подчинился и попросил прощения.

После этого в ситуацию вмешались другие женщины, которые попросили буйную мамочку отпустить ребенка. На этом самосуд не завершился. По данным СК, после этого некий мужчина — предположительно, сожитель этой женщины — устроил драку с очевидцами конфликта.

Следственные органы начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мать мальчика, которого заставили извиняться, обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестная женщина причинила ее девятилетнему сыну телесные повреждения. На сайте красноярского МВД сообщили, что установили свидетелей происшествия и женщину, которая поставила мальчика на колени. Сейчас определяется, в какой степени был нанесен вред здоровью ребенка.