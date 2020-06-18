Мать в Югре оставила четверых детей на три дня и ушла гулять. СК проверит семью

Женщина в Югре заперла в квартире четверых своих детей и уехала на дачу к друзьям. Свое поведение она объяснила просто — ей просто «нужно было устраивать личную жизнь». Следственный комитет проверяет инцидент.

«По предварительным данным, четверо детей семи, восьми, 11 и 12 лет, в течение трех дней находились дома одни, без присмотра взрослых, без еды и в антисанитарных условиях. Их 30-летняя мать в это время находилась в компании своих знакомых», — заявили в ведомстве.

Детей обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних — они проводили рейд по квартирам. Дети сами рассказали полиции, что мама ушла несколько дней назад. Ребят забрали в больницу — у всех нашли паразитарное заболевание. Позже выяснилось, что семья уже стояла на учете как неблагополучная.

Саму мамашу нашли у знакомых на даче. Она рассказала правоохранителям, что «нужно было устраивать личную жизнь». Ей выписали штраф, теперь этим делом будут заниматься органы опеки. Свою проверку проводит и районная прокуратура. Женщину могут лишить родительских прав.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина избил своего семимесячного сына за то, что тот плакал в коляске. Все происходило на глазах соседей прямо во дворе дома. Ребенок остался в семье.