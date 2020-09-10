Мать утонувшей в Италии модели рассказала о ее борьбе с нищетой
Подробности о жизни модели, погибшей в результате несчастного случая, в Instagram рассказала ее мать Татьяна.
«Погибла моя дочь, 33 года, утонула в результате несчастного случая. Большая волна, перевернулась лодка, на которой она была», — написала женщина.
Она добавила, что девушка пыталась выплыть, но захлебнулась. Спасатели заметили происходящее слишком поздно и не сумели откачать Галину.
Татьяна рассказала, что дочь окончила модельные курсы в Уфе и получила диплом журналиста. После переезда в Москву работала продавцом в автосалоне, стараясь «выбраться из нищеты».
В последнее время россиянка жила в Париже, откуда поехала на Сардинию. «Она очень любила море, море ее отобрало у меня», — заключила мать модели.
Ранее СМИ писали, что в Италии девушка отдыхала со своим молодым человеком. Обстоятельства ее гибели выясняет полиция.