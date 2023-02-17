Происшествия 17 февраля 2023, 19:08 Мать угрожала зарезать сына из-за плохих оценок в Нижегородской области МВД: жительница Нижегородской области угрожала сыну ножом из‑за плохих оценок РИА «Новости»

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В Нижегородской области женщина угрожала девятилетнему сыну убийством из-за плохих оценок. Теперь ей грозит тюрьма, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

По предварительным данным, 42-летняя жительница Воскресенского района ругала мальчика из-за неуспеваемости в школе. При этом она размахивала перед лицом ребенка кухонным ножом и грозила расправой.

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В какой-то момент женщина случайно нажала кнопку вызова директора школы, которая услышала происходящее и решила обратиться в полицию. Правоохранители в этот же день задержали мать школьника.

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Выяснилось, что женщину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также у нее есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении жительницы Нижегородской области возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ребенка забрал к себе отец, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.