Мать, ударившую сына ножом, направили в психбольницу Петербурга

Жительницу Санкт-Петербурга, которая ударила своего сына ножом, направили в психиатрическую больницу, рассказал Piter.TV.

Правоохранители получили сообщение из государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России вечером 18 апреля. Врачи заявили, что к ним попал девятилетний мальчик с колото-резаным ранением. Позже полицейские выяснили, что ребенка травмировала его 28-летняя мать.

Женщину задержали по горячим следам. Сперва ее доставили в отдел полиции, а потом отправили в городскую психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.