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    04 сентября 2020, 11:56

    Мать троих детей погибла в ДТП в Свердловской области

    Анастасия Кременчугская

    Смертельное ДТП случилось в Свердловской области. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    На дороге «Ачит — Месягутово» женщина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, решила обогнать машину, которая ехала перед ней. В итоге она столкнулась с отечественным авто. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    Отмечается, что в авто вместе с ней находилась одна из ее дочерей. Она получила травмы, сейчас ее госпитализировали.

    По данным пресс-службы ГИБДД, погибшая не привлекалась к административной ответственности, а в момент столкновения была пристегнута.

    Также стало известно, что у погибшей есть еще двое детей. По словам водителя отечественного автомобиля, встречная машина появилась неожиданно и на большой скорости.

    Новости SMI.FM