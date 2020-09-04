Мать троих детей погибла в ДТП в Свердловской области

На дороге «Ачит — Месягутово» женщина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, решила обогнать машину, которая ехала перед ней. В итоге она столкнулась с отечественным авто. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Отмечается, что в авто вместе с ней находилась одна из ее дочерей. Она получила травмы, сейчас ее госпитализировали.

По данным пресс-службы ГИБДД, погибшая не привлекалась к административной ответственности, а в момент столкновения была пристегнута.

Также стало известно, что у погибшей есть еще двое детей. По словам водителя отечественного автомобиля, встречная машина появилась неожиданно и на большой скорости.