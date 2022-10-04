Мать троих детей погибла в ДТП в Калининградской области | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Мать троих детей погибла в ДТП в Калининградской области

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На 12-м километре автодороги Ладушкин — Корнево — Донское в Калининградской области женщина-водитель автомобиля Peugeot превысила скорость и врезалась в дерево. В результате погибла 24-летняя пассажирка, написало ИА Nation News.

Известно, что у погибшей осталось трое детей в возрасте двух, четырех и семи лет.

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Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Виновница ДТП попала в больницу в травмами.

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