Мать троих детей погибла в ДТП в Калининградской области | 360°

Все новости

Власть

04 октября 2022, 14:34

Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Реклама

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:22

«Стрельба не подтверждается». Источник «360» рассказал о конфликте в центре Москвы

Деньги

04 октября 2022, 14:19

Участникам СВО разрешили выплачивать ипотеку во время кредитных каникул

Власть

04 октября 2022, 14:18

Замглавы МИД напомнил, что у России много друзей и партнеров

Подмосковье

04 октября 2022, 14:12

Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным

Здоровье

04 октября 2022, 14:08

Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте

Спецоперация

04 октября 2022, 14:07

Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:05

«Чтобы мои дети никого не боялись». Житель Химок — о готовности встать на защиту страны

Происшествия

04 октября 2022, 13:25

Мать троих детей погибла в ДТП в Калининградской области

Читать 360tv в

На 12-м километре автодороги Ладушкин — Корнево — Донское в Калининградской области женщина-водитель автомобиля Peugeot превысила скорость и врезалась в дерево. В результате погибла 24-летняя пассажирка, написало ИА Nation News.

Известно, что у погибшей осталось трое детей в возрасте двух, четырех и семи лет.

Реклама

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Виновница ДТП попала в больницу в травмами.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама