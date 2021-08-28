Мать тюменской девочки заявила о готовности «уничтожить» убийцу

Мать восьмилетней девочки, изнасилованной и убитой в Тюмени, заявила, что могла бы лично расправиться с тем, кто это совершил. Об этом женщина сообщила журналистам НТВ на церемонии прощания.

Мать девочки заявила, что, если бы ей дали нож, она бы сама «уничтожила» убийцу.

«Я бы его зарезала», — сказала женщина.

Отец школьницы разрыдался. А ее дядя признал, что в произошедшем есть и вина родителей.

«Недоглядели. Расстрелять его надо», — сказал он.

Девочку ее родители бросили еще в трехлетнем возрасте и отдали в детский дом, откуда ее вместе с братом забрала бабушка. Ранее женщина пожелала высшей меры наказания для убийцы своей внучки.

Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня. Правоохранители и волонтеры искали ее полтора месяца. Тело девочки нашли 19 августа в двух километрах от ее дома. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего мужчину. Он сознался и рассказал на допросе, что встретил школьницу на лестничной площадке, заманил к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после этого задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал на берегу озера Оброчное.